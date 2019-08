Auerhahn-Schläger verprügelt

Beide gaben an, den Auerhahn aus einer Bedrohungslage heraus mit einer Flasche erschlagen zu haben – also aus Notstand. Das sah eine Zeugengruppe offensichtlich anders. Mehrere Beobachter griffen die beiden jungen Männer an, schlugen, traten, würgten sie und übergossen sie mit Bier.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ermittelt nun wegen Straftatbeständen in Bezug auf die Tötung des Auerhahns und der darauffolgenden Auseinandersetzung.

Beim Auerwild handelt es sich um den größten einheimischen Vogel Baden-Württembergs. Normalerweise sind die Vögel scheu. Sogenannte „balztolle“ Auerhühner kommen laut Landesjagdverband Baden-Württemberg aber jedes Jahr vor. Solche Tiere würden vollständig die Scheu verlieren und seien sehr oft aggressiv gegen Menschen. Hähne können dann mit Flügeln und Schnabel auch Verletzungen bei Menschen verursachen.

