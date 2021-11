Auf der Jagd nach dem passenden Weihnachtsgeschenk?

Wie wäre es mit etwas winterlich-frischem Wind zu Weihnachten? Sophia Lorenzoni nimmt Sie in „Auf der Pirsch“ mit in ihr Leben als junge Jägerin und zeigt aus einem neuen Blickwinkel, wie das jahrtausendealte Handwerk der Jagd unser modernes Leben nachhaltig bereichern kann. Auf das Leben als Jäger blickt Gert G. v. Harling bereits 66 Jahre zurück. In „Ein Leben für die Jagd“ erzählt er eindrucksvoll und autobiografisch von seinen faszinierendsten, spannendsten und auch amüsantesten Jagdgeschichten und -momenten.

Wer tiefer in die Schönheit dieser einzigartigen Naturerlebnisse Harlings eintauchen möchte, kann durch Frank Ecklers stimmungsvolle Fotografien wahrhaftig „Besondere Jagdmomente“ erfahren. Das Jagdbuch des Jahres vereint spannende Erzählungen und jägerisches Wissen mit einmaligen Bildern.