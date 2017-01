Auf Drehhörner in Südafrika (Teil 1) – JWW DVD Nr. 47

Jede dieser Antilopen verspricht eine anspruchsvolle und spannende Jagd, die stets auf die Habitate der bejagten Wildart abgestimmt sein muss.

In Teil 1 unserer JWW-DVD begleiten Sie JWW-Redakteur Falk Kern auf Eland und Nyala in einer der größten Trockenperioden, die das Land in über hundert Jahren erlebt hat. Unter Führung von Hunting Worldwide Magazine Berufsjäger Mias Steyn führt der Weg die Jagdfreunde aus der North West-Provinz in die Provinz Limpopo. Pirschen Sie mit und erleben Sie hautnah die Jagd auf die scheuen Antilopen, Hilfe für einen Landbesitzer mit einer Zebra-Überpopulation, die Jagd auf die Clowns des Plainsgames, die Weißschwanzgnus und die Erinnerung an eine frühere Big Game Jagd.

Laufzeit: 60 Minuten

Preis: 29,90 €

Jetzt bestellen …