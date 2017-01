Sachsen gibt Wolf zum Abschuss frei

Der knapp 2-jährige Rüde streunte in den vergangenen Monaten wiederholt in Ortschaften im Landkreis Görlitz umher. Genetische Untersuchungen zeigten, dass der Grauhund aus dem polnischen „Ruszow-Rudel“ stammt. Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Wolf bereits als Welpe von Menschen gefüttert wurde und so vermutlich die Scheu verlor.