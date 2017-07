Bayern: Volieren für den Artenschutz

„Die hier aufgezogenen Wildtiere werden in besonders ausgewählte Reviere verbracht, in denen die Niederwildpopulation unter strengen Kontrollauflagen, wissenschaftlich begleitet und flankiert von wildtierlebensraumverbessernden Maßnahmen, durch Besatzmaßnahmen gestützt wird. Die Aktion hilft Hase, Fasan und Rebhuhn, aber dank der Pflege des Wildtierlebensraums auch unter Naturschutz stehenden Arten wie Kiebitz, Bekassine oder Feldlerche“, so der Verantwortliche der Station und Leiter der Landesjagdschule Wunsiedel, Severin Wejbora.

Welche bayerischen Reviere aus der BJV-Niederwildstation Jungvögel bekommen, soll durch ein Expertengremium des Bayerischen Jagdverbandes bestimmt werden. Weitere Informationen zum Projekt und sowie Bewerbungsunterlagen können ab dem Jahr 2018 bei Severin Wejbora unter (wunsiedel@jagd-bayern.de) angefordert werden oder über die Homepage des Bayerischen Jagdverbandes (www.jagd-bayern.de) heruntergeladen werden.

Die BJV-Niederwildstation ist auch für Umweltbildungszwecke der Öffentlichkeit zugänglich.

