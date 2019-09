Berlin: Kripo ertappt Einbrecher

„Doch unsere Kolleginnen und Kollegen wollten sich von dem Einbrecher nicht das Fell über die Ohren ziehen lassen, suchten weiter intensiv nach Hinweisen und nahmen die Fährte auf“, so die Polizei zum weiteren Verlauf. Und siehe da, zusammengekauert und mit schuldbewusstem Blick habe sich der Schuft, ein Waschbär, hinter einem PC-Monitor versteckt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Panzerknacker über eine ungesicherte Dachluke spaziert und dadurch ungewollt in die Räumlichkeiten gelangt ist. Derzeit werde noch geprüft, ob der Waschbär a) eingebrochen ist oder b) eingebrochen hat und c) auch für eine weitere Tat in Charlottenburg in Betracht kommt.

fh