Braunbären in Deutschland?

In einem Interview mit der Berliner TAZ sagte sie: „Angesichts der Bärenpopulationen zum Beispiel in Norditalien oder in Slowenien ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwann auch Braunbären wieder nach Deutschland kommen werden.“

Trotz eines kleinen Restrisikos sieht Jessel keine Gefahren. Schäfer und Bauern müssten vom Staat Geld bekommen und ihre Weidetiere schützen. Wichtig sei auch, die Bevölkerung aufzuklären, wie sie sich zu verhalten habe. Auf Nachfrage der TAZ präzisierte die BfN-Präsidentin dies: „Keinesfalls anlocken oder anfüttern, weil die Tiere dadurch gezielt die Nähe der Menschen suchen und dies zu gefährlichen Situationen führen kann.“ Der strenge Schutz von Wolf und Bär durch europäisches Recht müsse aufrecht erhalten bleiben.