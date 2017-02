BGS reist alleine mit dem Zug

Ende Januar bekam die Polizei Bremen einen Hund gemeldet, der alleine in der Bahn reiste. Zwei Diensthundeführer sammelten den Vierläufer am Bahnhof ein und erfuhren beim Tierheim von einer eben eingegangenen Vermisstenmeldung. Die Halterin war überglücklich, der Hund sei aus dem Wagen gesprungen, während sie etwas erledigt habe. Er habe sich wohl auf der Suche nach Frauchen den Fahrgästen angeschlossen und sei so in den Zug geraten.

sl