BLEIFREIE BOCKJAGD MIT RWS

Der Lenz ist da! Und mit ihm erwachen die Lebensgeister. Auch das heimische Wild stellt die innere Uhr mit zunehmender Tageslänge auf „Frühling“ um und ist jetzt vermehrt auf den Läufen. Die Energiespeicher sind leer und wollen gefüllt werden. Da kommt das erste zarte Grün gerade recht. Durch die Vorverlegung der Jagdzeit ist die Bockjagd in einigen Bundesländern parallel mit dem Beginn des neuen Jagdjahres möglich. Spätestens am 1. Mai darf Rehwild bejagt werden. Im Fokus stehen Schmalrehe und Jährlingsböcke! Aus wildbiologischer wie jagdpraktischer Sicht sprechen alle Argumente dafür, die Gunst der Stunde zu nutzen. Denn in keiner anderen Phase sind Jährlinge, noch dazu bei gutem Licht, aktiver und kommen so häufig in Anblick. Und zu keiner Zeit sind Schmalrehe leichter anzusprechen und einfacher zu erbeuten – vor allem in Waldrevieren. Ab Mitte Mai ist die Vegetation meist schon so hoch, dass das Ansprechen Probleme bereitet – vor allem, wenn sich das Wild niedergetan hat. Ein Grund mehr, sich möglichst frühzeitig und intensiv um die Abschuss(plan)erfüllung in der Jugendklasse zu kümmern. Es heißt nicht umsonst: „Frühe Jagd bringt gute Strecke.“