Reh flieht bei „Krankentransport“

Infolge der Kollision des Ford Transit mit dem Reh blieb dieses zunächst am Unfallort liegen. Verkehrsteilnehmer zogen den verletzten Trughirsch von der Fahrbahn. Anschließend floh das Stück in eine hölzerne Transportbox der anliegenden Baustelle. Das Tierheim Rüsselsheim erklärte sich bereit, den Rehbock aufzunehmen und ärztlich zu betreuen. Der Transportversuch der Autobahnpolizei endete jedoch in der Flucht des verletzten Wildtiers in ein anliegendes Waldstück. Laut Polizeipräsidium Südhessen soll nun ein „Wildtierbeauftragter“ das Gebiet weitläufig absuchen.

jb