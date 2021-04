Bockjagd mit der MERKEL K5

In weiter Ferne lässt die Nachtigall ihr königliches Lied erklingen. Meine Sinne sind so verzaubert, dass ich kurz einnicke. Als ich aufwache, färbt die tief stehende Sonne den Himmel im Westen bereits in dunkelroten Tönen. An der Waldkante, die gleichzeitig die Reviergrenze markiert, ist inzwischen ein Stück Rehwild ausgetreten: eine Ricke, vermutlich kurz vorm Setzen. Wenige Minuten später erscheint ein weiteres Reh an beinahe der gleichen Stelle. Es sichert eine ganze Weile und tritt dann vorsichtig aus dem schützenden Bestand heraus: ein stattlicher Sechser, wie ich ihn selten vorhatte. „Donnerwetter, welch ein braver Bock“, denke ich. Berauscht von dem Anblick bin ich erst einmal nicht imstande, mich zu rühren. Mein Herz schlägt Kapriolen, mein Körper vibriert vom Haaransatz bis in die Zehenspitzen. Langsam besinne ich mich und bringe fast in Trance die Einläufige in Position. Der Bock tut mir den Gefallen und zieht zur Ricke in die Wiese. Ich beobachte ihn eine Weile und warte auf den passenden Moment, den Finger auf dem angenehm breiten [längen- und seitenverstellbaren] Abzugszüngel ruhend. Als er auf 120 Meter sein Blatt zeigt, gelingt es mir den eben noch tanzenden Leuchtpunkt ruhig hinter dem Blatt zu platzieren. Der Abzug bricht trocken und schon ist die 6,5 aus dem Lauf. Der Kapitale bricht im Feuer zusammen. Für einen Moment scheint die Zeit stehen zu bleiben. Im letzten Büchsenlicht trete ich an das Stück heran – zitternd, voller Ehrfurcht und Freude. Vor mir liegt mein heimischer Lebensbock. Dieses besondere Waidmannsheil wird mir ewig in Erinnerung bleiben – erlebt mit meiner K5.