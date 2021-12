Bodo Meier: Kunstausstellung Wildleben

In der Einladung zur Ausstellung heißt es: „Was macht die Tiermalerei so faszinierend? Vielleicht weil es einen unmittelbaren Kontakt zu einem Lebewesen herstellt und das Malen zu einer Begegnung mit dem Tier wird. Dabei kann die geheimnisvolle Schönheit und Gefährlichkeit des Löwen ebenso beeindruckend sein wie die Verletzbarkeit eines Schmetterlings. Die Maltechnik Bodo Meiers ist das Aquarell, also Wasserfarbe, bei der die Farbe mit Wasser spontan aufgetragen wird. Die Leichtigkeit des Aquarellierens verbietet Korrekturen und verlangt neben Farbkenntnis auch eine genaue Formkenntnis. Bodo Meier schafft es, die Faszination der Begegnung mit den Tieren auf Papier zu bannen und uns in die Wildnisse Afrikas mitzunehmen, die er seit vielen Jahren bereist.“

Veranstaltungsort:

Haus der Natur, An der Waldau 48, 53127 Bonn Telefon: 0228 – 77 87 72 2

rdb