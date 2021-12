Bundesweite Fuchsjagdwoche

Die meisten auf 100 ha

Gewinnen wird nicht zwangsläufig das Revier, welches die meisten Füchse erbeutet. Die Anzahl erlegter und gemeldeter Füchse wird auf die Größe des Reviers umgerechnet. Es gewinnt das Revier, welches die meisten Füchse auf 100 Hektar erbeutet hat.

Jagd ist Vertrauenssache! Unsere Redaktion wird daher nicht mit Misstrauen an den Wettbewerb herangehen. Als Teilnahmebedingung reicht die Einsendung eines Fotos, auf dem die Anzahl der erlegten Füchse gut zu erkennen ist. Ob per E-Mail oder auf dem Postweg: Was nicht fehlen darf, ist die Angabe zur Größe des Reviers, der Name desselben ebenso wie derjenige des Pächters oder aber der Pächtergemeinschaft.