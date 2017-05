Botschafter von Sauen angegriffen

„I hear a noise behind me like galloping horse, and turn to see a massive wild boar, head down, charging straight at me“, schreibt der Botschafter heute Morgen auf seinem Blog. Was sinngemäß so viel heißt wie: „als ich das Geräusch galoppierender Pferde hinter mir hörte und mich umdrehte, sah ich eine Sau, Kopf unten, direkt auf mich zukommen“. Kurz zuvor sei er bereits einer anderen Rotte begegnet. Da sei er über den Anblick noch begeistert gewesen. Noch nie habe er Schwarzkittel „so nah“ erlebt.