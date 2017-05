Bundestag beschließt neues Waffengesetz

So zum Beispiel die Verschärfung der Vorschriften zur Waffenaufbewahrung. So müssen erlaubnispflichtige Schusswaffen mit Inkrafttreten der Novelle in einem Waffenschrank von mindestens der Stufe 0 nach EN 1143-1 aufbewahrt werden.

Jäger die Waffenschränke nach VDMA 24992 Stufe A/B besitzen, dürfen Ihre Sicherheitsschränke aber aufgrund einer Bestandsschutzregelung weiterhin verwenden. Dies gilt auch für neu erworbene Waffen, wenn die maximale Kapazität des vorhandenen Schrankes noch nicht erschöpft ist.