Ferdi sollte abends mit in die Uni, wo sein Frauchen zum Lernen verabredet war. Das schien ihm nicht sonderlich zu gefallen und so ging der 14-Jährige allein auf Tour. Im Kreuzbergring schloss er sich vor einer Kneipe einer Gruppe Jugendlicher an. Diese fühlten sich offensichtlich unwohl in seiner Gesellschaft und informierten eine Polizeistreife.

sl