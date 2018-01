Diebe anstatt Sauen gefasst

Die Polizei umstellte das Gebiet weiträumig. Der Jäger half mit seiner Wärmebildkamera bei der Fahndung und entdeckte den 24-Jährigen, der sich in einem Graben unerkannt in Richtung Grebenstein davonstehlen wollte. Am Rande eines Kleingartengeländes nahm ihn die Polizei fest. Die beiden Männer aus dem Landkreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) hatten versucht, die Grenzstreueinrichtung eines Düngerstreugerätes im Wert von etwa 1.000 Euro zu stehlen. Das Gerät stand bereits zum Abtransport am Zaun bereit. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar führen nun die weiteren Ermittlungen.

sl