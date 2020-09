Abenteuer Jagd Kalender 2021

Höchste Anspannung, Gänsehaut, Freude, Einkehr, Stille, Geselligkeit und Einsamkeit – kaum eine Passion vereint so viele Facetten, wie die Jagd.

Großartige Erlebnisse werden zu Geschichten, von denen sich einzelne Bilder in die Netzhaut unserer Seele brennen. Momentaufnahmen, die ein gesamtes Jägerleben bleiben und prägen. Ob in der sengenden Hitze Afrikas, in den kalten nordischen Weiten oder im heimischen Revier- oder Feldrevier, kaum ein Handwerk fordert Mensch und Ausrüstung so viel ab, wie die Jagd. Diese Momentaufnahmen des Waidwerks sind ein visueller Streifzug durch das Jahr der Jagd – emotional und international.

Monatskalender. Format: 59,4 x 42 cm.

Preis: 25,90 €

Art.-Nr.: 05010346

» gleich sichern