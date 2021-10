DRÜCKJAGDPATRONE FÜR KURZE LÄUFE

Die Jagd auf bewegtes Wild stellt nicht nur an den Schützen selbst hohe Anforderungen, sondern auch an die Ausrüstung. Gerade auf der Drückjagd ist Führigkeit Trumpf. Mit einer kurzen kompakten Büchse ist der Schütze deutlich besser beraten als mit einer Jagdwaffe mit langem Lauf. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kurze Waffen sind meist leichter, handlicher und ergonomischer – insbesondere wenn man die Extralänge und das zu addierende Gewicht eines Schalldämpfers betrachtet. Und wer einmal mit dieser Kombination gejagt hat, will sie nicht mehr missen. Nicht nur das eigene Gehör freut sich, auch das der Mitjäger, Treiber und Jagdhunde. Zudem fällt der Rückstoß – und das damit verbundene Hochschlagen der Waffe – fast gänzlich weg. Darüber hinaus reagiert das Wild auf einen gedämpften Schuss in der Regel entspannter. Da die Komponente des Mündungsknalls fehlt bzw. enorm reduziert ist, kann es die Richtung, aus welcher der Schuss gekommen ist, nicht wahrnehmen. Dadurch ändert sich oft die Fluchtrichtung – mitunter flüchtet das Wild sogar in Richtung des Schützen.