Europawahl 2019: DJV veröffentlicht Wahlprüfsteine

Der DJV ruft zur Teilnahme an der Europawahl auf, die in Deutschland am 26. Mai 2019 durchgeführt wird. Alle Jägerinnen und Jäger sollten die Gelegenheit wahrnehmen, diese wichtige Weichenstellung für die nächsten Jahre mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist maßgeblich an fast allen wichtigen Entscheidungen der EU beteiligt. Viele davon haben unmittelbaren Einfluss auf die Jagd in Deutschland, etwa Naturschutzrichtlinien, die europäische Feuerwaffenrichtlinie oder Vorgaben zur Vermarktung von Wildbret und zu Jagdmunition.

Die Wahlprüfsteine zur Europawahl 2019 finden Sie hier…

PM DJV