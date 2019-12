Fjällräven Herbst & Winter 2019

Verantwortungsbewusste Jagd bedeutet für Fjällräven, das richtige Gleichgewicht zu finden. Es geht nicht um Trophäen, Selbstdarstellung oder Sport. Genauso wenig um Verschwendung oder sinnlosen Exzess. Im Fokus stehen die Interaktion mit der Wildnis und der Respekt vor dem gesamten Ökosystem. Wir arbeiten nicht gegen die Natur. Es geht um die Rolle und die Verantwortung, die wir in diesem natürlichen Kreislauf einnehmen.

Seit mehr als 50 Jahren sind Fjällrävens Produkte unter Jägern beliebt und geschätzt – auf sie ist auch an langen Tagen und in kalten Nächten in der Wildnis Verlass. Heutzutage ist die Jagdkollektion von Fjällräven speziell auf den verantwortungsbewussten Jäger zugeschnitten. Erfahre mehr über die nachhaltigen Materialien, die wir für die verschiedenen Schichten einsetzen und die praktischen Details, die beispielsweise die Barents Pro Hunting Trousers oder die aktualisierte Singi Kollektion bieten. Informiere dich, welche Tipps für den perfekten Schuss Schießtrainer Ted Lagrelius hat und entdecke die cleverste Sitzgelegenheit im Wald – den neuen, vielseitigen Singi Stubben Rucksack.

Mit dem 2015 eingeführten Konzept der verantwortungsbewussten Jagd hat sich Fjällräven zu einer der führenden Marken für Jagdbekleidung und -zubehör entwickelt. Auf der Jagd darf dich nichts aus dem Fokus bringen. Es ist sehr wichtig, dass alles gut sitzt und bequem ist – nichts sollte einen beeinträchtigen oder stören. Die Taschen sollten an den richtigen Stellen platziert sein und sich selbst in gefülltem Zustand den Bewegungen des Körpers anpassen. Aus diesem Grund haben wir ein Bekleidungssystem entwickelt, das im Hinblick auf Passform, Vielseitigkeit und jagdspezifische Details beste Performance bietet. Im Fokus von Fjällrävens Jagdkollektion stehen Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit – denn Witterungsbedingungen, Standorte und Aktivitätslevel können sich ändern.

Fjällrävens Jagdkollektion ist in vier Familien unterteilt: Lappland, Värmland, Sörmland und Singi. Diese Familien sind hilfreich bei der Auswahl deiner Ausrüstung, da sie unterschiedliche Jagdarten und Funktionsweisen repräsentieren. Wie du sie kombinierst, hängt ganz von deinen persönlichen Ansprüchen und Vorlieben ab.