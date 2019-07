Flintenlaufgeschosse – Alternative oder Notbehelf?

Eine weitere Schwierigkeit kommt bei Schüssen auf bewegtes Wild hinzu: Das Vorhaltemaß ist viel größer als bei einer Büchse. Genau das unterschätzen viele Jäger und liegen mit ihren Treffern zu weit hinten. Wer mit Flintenlaufgeschossen auf Drückjagden Strecke machen will, sollte vorher ausgiebig auf dem Stand üben, damit bekannt ist, wie weit vorgehalten werden muss.

„Bum und um“

Flintenlaufgeschosse wirken bei guter Platzierung umwerfend. Durch den großen Durchmesser werden im Gegensatz zu Büchsengeschossen schon auf der Einschussseite starke Verwundungen verursacht. Die Fluchten der beschossenen Stücke fallen deshalb oft kurz aus, bzw. entfallen ganz. Doch auf Ausschuss muss man nicht verzichten.

Zwingende Voraussetzung dafür ist aber, dass das verwendete Geschoss hart genug ist. Weiche Projektile vergrößern ihren ohnehin schon sehr großen Geschossdurchmesser durch Verformung und verlieren dabei den Großteil ihrer Energie. Sie stecken oftmals auf der Ausschussseite unter der Schwarte oder bleiben bei Knochentreffern stecken. Das kann bei Hundeführern gewollt sein. Für einen Standschützen ist es aber sicher nicht optimal. Leider ist die Härte der FLG nicht auf der Verpackung angegeben. Das wohl am meisten diskutierte Problem der dicken Brummer ist ihre Neigung zu Abprallern.

Wer FLG´s einsetzen will, muss also im Vorfeld einige Dinge wissen und ausprobieren. Dann kann es durchaus zusammenpassen, wenn sich der Jäger in der Entfernung beschränkt.