Folgenschwere Verwechslung

Als der Grünrock am vergangenen Samstag-Abend an einem Grundstück am Waldrand entlangpirschte, wurde er von einem aufmerksamen Anwohner entdeckt. Dieser vermutete in dem Jäger einen Einbrecher und ging deshalb umgehend zum Angriff über. Es kam zu einem Handgemenge in dessen Verlauf der Anwohner eine Dose Pfefferspray zückte. Das sprühte der Mann dem Jäger ins Gesicht. Der Grünrock erstattete anschließend Anzeige gegen den Anwohner.

