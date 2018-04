Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Jäger

Die 7 Rinder brachen vergangenen Mittwoch aus einem Hof an der Capeller Straße in Werne im Kreis Unna (Nordrhein-Westfalen) aus. 5 von ihnen erlegte ein Jäger am selben Tag. Eines kehrte am Tag darauf freiwillig zurück.

Das 7. Rind wurde am Donnerstagabend gegen 19 Uhr gesichtet. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und Wärmebildkamera wurde nach dem Tier gesucht. Es wurde zwar gefunden, aber ließ sich nicht einfangen. Der Jäger musste gegen 20.30 Uhr nochmal mit seinem Gewehr anrücken und es erlegen. Während des Einsatzes wurden die Südkirchener Straße, die Straße Geisbeck und die Selmer Landstraße kurzzeitig gesperrt.

sl