Hessen: ASP im Lieferwagen

Offensichtlich waren die Transport-Dokumente des Fahrers unvollständig. Denn die Ware wurde beschlagnahmt und vom Zoll an das zuständige Veterinäramt übergeben. Dort wurden Untersuchungen auf Tierseuchenerreger eingeleitet, da in Rumänien seit mehreren Jahren die Afrikanische Schweinepest sowohl in Wild- als auch in Hausschweinebeständen flächendeckend vorkommt. Gut so, wie sich jetzt rückblickend herausstellt. So wurden in drei von 40 eingereichten Sammelproben das ASP-Virus-Genom nachgewiesen, in teils in hoher Menge.

