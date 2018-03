Hochsitz abgefackelt

Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch-Nachmittag und Freitag-Mittag zu. Auf einem freien Feld an der Straße Ascher Bruch zündeten bislang unbekannte Täter eine Kanzel an. Der Sitz brannte dabei vollständig aus. Beamte der Polizeiinspektion Melle haben Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Sie ermitteln wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Melle (Tel.: 05422/920600).

