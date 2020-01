Die unbekannten Täter schlugen im Zeitfenster zwischen dem 17. und 18. Januar zu. An einer Kanzel in der Gemarkung „Hinterwald“ sägten die Täter alle 4 Pfosten durch. Die zuständige Polizeiinspektion in Kaiserslautern hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise in diesem Fall werden unter Tel.: 0631/3692150 entgegengenommen.

ml