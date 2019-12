Die Vandalen schlugen zwischen vergangenem Montag und Dienstag an einem Hochsitz im Gewann Streitwald zu. Zahlreiche Verstrebungen wurden abgerissen. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe herausgerissen. Die ermittelnden Polizeibeamten des Polizeipostens Rot am See bitten in diesem Fall um Hinweise (Tel.: 07955/454).

ml