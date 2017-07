Illegal im Wald entsorgt

Aufmerksame Jäger fanden am vergangenen Sonntag-Vormittag im Waldgebiet Stellheide nahe Heidenau (Niedersachsen) einen völlig demolierten Nissan. Sie riefen daraufhin die Polizei. Erste Ermittlungen am Ort des Geschehens ergaben, dass der Wagen erst in der vorangegangenen Nacht in den Wald gefahren wurde.

Im Gegensatz zu diesen ersten Ermittlungen gestaltete sich die Bergung des Fahrzeuges jedoch ganz und gar nicht einfach. Die Freiwillige Feuerwehr Heidenau rückte mit schwerem Gerät an, und sogar ein Landwirt musste helfen.

Die Polizei Tostedt ermittelt nun in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, mögen sich bitte bei den Beamten melden (Tel.: 04182/28000).

ml