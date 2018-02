Jäger am Abgrund

Der Jäger war am Samstagabend mit seinem SUV im Siebengebirge auf der Rückfahrt von der Jagd. Unterhalb der Löwenburg in Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis (Nordrhein-Westfalen) rutschte er auf vereister Wegstrecke in einen Baum und seitlich in eine steile Waldböschung. Dort kam der Wagen zum Stillstand und drohte mehrere hundert Meter in die Tiefe zu stürzen.