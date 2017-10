Jäger schnappen Dieb

Der vermummte Mann machte sich gemeinsam mit einer weiteren Person gegen 2.30 Uhr an einem Auto in einer Hauseinfahrt zu schaffen. Pech für den Dieb: Ganz in der Nähe hatten es sich 3 Jäger gemütlich gemacht, die gerade vom Sauenansitz nach Hause gekommen waren. Die Grünröcke beobachteten die Diebe und schnappten einen der beiden. Die Wohnung des 23-Jährigen wurde daraufhin durchsucht und er kam in eine Arrestzelle. Der andere Dieb entkam, weil er den Jägern eine Waffe entgegenhielt.

