Jäger sterben bei Lawinenabgang

Der 28-jährige Mann und eine 23-jährige Frau waren am vergangenen Samstag zur Kontrolle der Reviereinrichtungen ins Revier in den Bergen bei Abtenau in Österreich aufgebrochen, wie salzburg.orf.at berichtet. Von dieser Tour kehrten die beiden Grünröcke nicht zurück. Umgehend machten sich 22 Bergretter auf den Weg und suchten nach den Vermissten.