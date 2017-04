Jäger überrascht Vandalierer-Bande

Als er sich näherte, nahmen sie Reißaus. Im Näherkommen sah der Grünrock, dass die Fenster der Kanzel abgerissen waren. Außerdem war eine der Holzwände herausgetreten. In den vergangenen Wochen wurden in der nahen Umgebung mehrfach Beschädigungen an Jagdeinrichtungen festgestellt. Der Jäger erkannte 2 Jungs und 3 Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren. Begleitet wurden sie von einem kleinen weißen Hund.

Hinweise zur Identität der Jugendlichen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

sl