Jagd-Schießstand in Röspe wird eingeweiht

Es ist derzeit der modernste Schießstand dieser Art in Südwestfalen. Das neue Trainingszentrum für die Jäger für fast 700.000 Euro schafft unter anderem die Möglichkeit, Gewehre mit bleiarmer Munition zu schießen.

Am Freitag, 12. Mai findet um 14 Uhr eine offizielle Veranstaltung statt. Am Samstag, 13. Mai, ist die Öffentlichkeit eingeladen, das Schießzentrum in mitten der Wittgensteiner Wälder zu besichtigen.