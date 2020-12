Jagdaufseher sind gesetzlich unfallversichert

Wie der Deutsche Anwaltverein mitteilt, ist der Kläger in dem in Osnabrück verhandelten Fall selbstständiger Kfz-Meister. Jagdlich ist er als Jagdaufseher in einem Eigenjagdbezirk schon seit langem tätig. Bei Reparaturarbeiten an einem Hochsitz kam es dann zu einem Unfall bei dem sich der Mann verletzte. Daraufhin musste er behandelt werden. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung dieses Vorfalls als Arbeitsunfall jedoch ab. In der Begründung hieß es, dass der Verletzte einem Begehungsscheininhaber gleichzusetzen sei. Es handele sich in keinster Weise um ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis. Daher unterliege er nicht dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.