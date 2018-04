Kanzel in Flammen – Zeugen gesucht

Ein 17-Jähriger entdeckte das Feuer am vergangenen Freitagabend gegen 20.30 Uhr. Den brennenden Sitz am Rande eines Ackers in der Straße Ascher Bruch meldete er sofort Polizei und Feuerwehr. Doch als die Einsatzkräfte eintrafen, war an der Kanzel nichts mehr zu retten. Der Sitz wurde komplett zerstört. Es entstand Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Die zuständigen Polizeibeamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle (Tel.: 05422/920600).

