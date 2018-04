Keine Aufreger, viele Besucher

Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker begrüßte die etwa 400 Besucher des diesjährigen Landesjägertages in der Stadthalle von Kirchheim unter Teck. Weitere Grußworte gab es in diesem Jahr erstmalig nicht. Bewusst wurde der Ablauf der Veranstaltung geändert. So ging’s nach den Worten der Gastgeberin sofort ans Eingemachte: Vertreter der im Landtag vertretenen Fraktionen durften in einer Podiumsdiskussion Stellung zu unterschiedlichen aktuellen Themen beziehen. Dabei gab es teils heftige Diskussionen zu den Themen Afrikanische Schweinepest, Biber sowie Wolf.

Ein informativer Beitrag von Wildmeister Matthias Meyer zum Thema „Sauenbejagung aktuell“ rundete den Landesjägertag ab.

ml