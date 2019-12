Knapp 700.000 Euro für Schutz vor Wölfen

Der Wolf in Deutschland kostet Geld. Allein in diesem Jahr flossen bundesweit 686.000 Euro an Wanderschäfer für den Herdenschutz. Bei Vorlage aller notwendigen Voraussetzungen erhält ein Schäfer 36 Euro pro Wanderschaf aus dem insgesamt 1,05 Millionen Euro schweren Fördertopf.

Die Mittelverteilung über die Bundesländer ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

