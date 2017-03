Kopfgeld auf Hochsitzrandalierer

Der Pächter des Revieres „Ballersbach-Ost“ meldete die Beschädigungen vergangenen Freitag bei der Polizei Herborn. Es wird vermutet, dass die Vandalen Seile oder Ketten an die Einrichtungen anbrachten und am Auto befestigten. So rissen sie die schweren Kanzeln um. Der Pächter schätzt den Schaden auf rund 3.000 Euro.

Die Herborner Polizei bittet um Mithilfe, wenn Sie mögliche Täter auf Höhe des Sportplatzes gesehen haben oder die Personen möglicherweise kennen.

sl