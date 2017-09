Kuh erschossen

In der Nacht zum 2. September wurde in Selm-Bork (Nordrhein-Westfalen) von bislang Unbekannten der Weidezaun einer Rinderherde durchtrennt. Am nächsten Mittag liefen die Kühe auf den Bahngleisen nähe Tannenweg, weshalb der Bahnverkehr unterbrochen wurde. 3 der 4 Rinder wurden auf eine Pferdeweide getrieben und vom Besitzer abgeholt. Das 4. war weiter auf den Gleisen unterwegs. Ein Jäger wurde hinzugerufen, der das Tier mit seiner Büchse – im wahrsten Sinne des Wortes – aus dem Weg räumte. Nachdem die Gleise 2 Stunden gesperrt waren, wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben.

