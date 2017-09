Tödlicher Wildunfall

Der 58-jährige Mann war vergangenen Donnerstagmorgen mit seinem Motoroller auf der Landstraße in Warstein unterwegs, als der Schwarzkittel vor ihm die Straße querte. Er konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit der Sau zusammen und blieb auf der Straße liegen. Ein Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle. Auch das Stück Schwarzwild verendete noch am Unfallort.

