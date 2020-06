Nervig ist hingegen die elektronische Wegfahrsperre, die den Start des Motors erst freigibt, nachdem das Kontaktplättchen am Schlüsselbund an die Sperre neben dem Zündschloss gehalten wurde. Besonders in kalten Nächten gestaltet sich das äußerst fummelig.

Die nur wenig Licht in den Fahrerraum bringende Funzel an der Decke des Ladas sorgt dabei für zusätzliche Herausforderung. Eine weitere kleine Schwäche ist der Kofferraum beziehungsweise die Bedienung der Heckklappe. Sie lässt sich nur durch Ziehen eines kleinen Hebels neben dem Fahrersitz öffnen. Vergisst der Weidmann bei Revierarbeiten mal was im Kofferraum, muss er erst vorn den Hebel bewegen und anschließend die Heckklappe hochziehen – das nervt!