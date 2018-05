Marder setzt Auto in Brand

Gegen 12.30 Uhr kamen die Feuerwehrmänner in 2 Löschfahrzeugen am Ort des Geschehens in der Gemeinde Gschwend (Baden-Württemberg) an. Der Motorraum eines Volvos stand zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig in Flammen. Nach dem Löschen der Flammen wurde der Wagen genauer untersucht. Dabei stellten die Feuerwehrleute frische Marder-Spuren fest. Die Helfer gehen davon aus, dass der kleine Räuber die Ölleitung des Wagens durchgebissen hat, wodurch Öl auf den heißen Motor tropfte. Infolgedessen entzündete sich der gesamte Motorraum.

