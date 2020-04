Während Italien auf der Welt gerade mit am stärksten vom Corona-Virus betroffen ist, war die Welt Ende November 2019 in Italien noch in Ordnung. Zu dieser Zeit begleitete Ralf Bonnekessen zwei Schweizer zur zweitägigen Drückjagd nach Pentolina in der Toskana. Und wer das südländische Flair zu schätzen weiß, wird sich auch bei der Schwarzwildjagd in Italien wohlfühlen. Jetzt auf PareyGo!