Neu auf PareyGo: Wilde Beute | Folge 2 | Hase, Fasan und Co. am Niederrhein

Dirk und Jann besuchen in der zweiten Folge der PareyGo original Serie „Wilde Beute“ Dirks Bruder Tim und seine preisgekrönte Gordon Setter Hündin Freya, um gemeinsam auf Niederwildjagd in Tims Revier am Niederrhein zu gehen und die beeindruckende Arbeit der Hündin live mitzuerleben. Mit der Strecke aus der Jagd geht es anschließend weiter zu Rainer Hensens Genuss Schule in Randerath, wo Dirk und Jann zusammen mit dem renommierten Spitzenkoch drei außergewöhnliche, ausgesprochen köstliche Menüs zubereiten.