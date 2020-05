Neue Studie: Ist Deutschland Wolfsland?

Das Ergebnis: Im gesamten Bundesgebiet seien 700 bis 1400 Wolfsterritorien in Deutschland potentiell vorhanden. Die Territoriengröße beläuft sich bei dieser Annahme auf jeweils etwa 200 Quadratkilometer. „Die Ergebnisse dieser Studie zeigen vor allem eines: Wölfe sind absolute Habitatgeneralisten, die potenziell fast die gesamte deutsche Landschaft in ihrer Vielfalt nutzen könnten. Für das Management bedeutet dies, dass nicht nur überall mit durchwandernden Wölfen gerechnet werden muss, sondern Wölfe fast überall in Deutschland sesshaft werden könnten“, heißt es in der wissenschaftlichen Untersuchung.