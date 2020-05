Niedersachsen: Neue Wege der Wildbretvermarktung

Dabei dürfen sie auch die Räumlichkeiten von anderen zugelassenen oder registrierten Lebensmittelunternehmen – zum Beispiel handwerklichen Fleischereien – nutzen bzw. deren Dienstleistung in Anspruch nehmen, so dass Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) in einer Mitteilung am Freitag. Das sei der Kern eines Erlasses, der an die zuständigen Veterinärbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte versendet worden sei.