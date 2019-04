Nistkästen für Boshaftigkeit

„Soll das die Buße für den millionenfachen Tiermord sein?“, hatte ein Nutzer unter dem Facebook-Beitrag zu Nistkästen gefragt. Fischer hatte geantwortet „Nicht meckern, mitmachen! Macht Spaß und schafft für Vögel Bruträume.“ Der Nutzer legte nach und beleidigte Fischer mehrfach. Mit Hilfe der Jagdrechtskanzlei von Heiko Granzin erstattete Fischer Strafanzeige und versendete eine Unterlassungserklärung. Diese wurde sofort unterzeichnet und der Kommentar gelöscht.

Da der Betreffende knapp bei Kasse war, einigten sich beide Parteien darauf, dass er Nistkästen in Höhe der Schmerzensgeldkosten anfertigt. „Es geht mir um den Lerneffekt“, sagt Hartwig Fischer. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum. „Wenn die Strafe auf dem Fuß folgt und dann noch etwas Positives bewirkt, dann lernt man auch Anstand in den sozialen Netzwerken.“ Von den 40 Nistkästen überreichte Fischer 15 an das Projekt „Nettis Naturkinder“ der Paul-Jähn-Stiftung und der Kühling-Stiftung. Die übrigen Nistkästen will Fischer in seinem Heimathegering aufhängen. „Beim Lauschen der Vögel auf dem Ansitz kann man gut die Boshaftigkeiten in den sozialen Netzwerken vergessen. Probieren Sie’s mal aus.“

PM DJV

