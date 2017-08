Nutria zwischen Hühnern

Als die Geflügelhalterin am gestrigen Morgen in den Hühnerstall ging, um nach dem Rechten zu sehen, glaubte sie ihren Augen kaum: Ein ihr unbekanntes Tier war in den Stall eingedrungen. Sie alarmierte die Polizei.

Daraufhin rückten 2 Beamte sowie 2 Jäger zum Ort des Geschehens aus. Und schon nach kurzer Zeit war der Übeltäter identifiziert: Ein Nutria hatte sich in den Stall verirrt und fand offensichtlich Gefallen am Hühnerfutter. Doch die Mahlzeit dauerte nicht lang: Polizisten und Jäger trieben den Nager aus dem Stall.

ml