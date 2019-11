Offroadreifen direkt im Gelände mobil bestellen

Denn die Website von Mayerosch Offroadreifen ist seit kurzem mobilfähig. Auch Nutzer mit Laptop oder PC können Neues entdecken: Der Offroadreifen-Onlineshop hat seine Website www.offroadreifen.com inhaltlich ebenfalls überarbeitet.

Fachkundige Beratung bei der Offroadreifen-Wahl

Kunden wollen etwa wissen, ob der vor allem für Straßen und befestigte Wege taugliche Street-Terrain-Reifen (ST-Reifen) oder der Straßen-Gelände-Kompromissreifen All Terrain (AT) die richtige Wahl ist. Nach dem Gespräch mit einem Mayerosch-Berater weiß der Käufer ganz genau, was er bestellen wird. „Qualifizierte Beratung sowie eine große Auswahl an Markenreifen und -felgen ist uns sehr wichtig“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Mayerosch. „Oft bekommen wir pauschale Anfragen nach Mud-Terrain-Reifen. Unsere Aufgabe besteht dann darin, durch gezielte Fragen herauszufinden, ob der Kunde den Reifen wirklich für richtig schweres Gelände braucht und mit ganz wenig Straßenkomfort leben kann – so kann es passieren, dass er mit AT-Reifen glücklich wird, weil seine Anforderungen gar keinen MT-Reifen nötig machen.“